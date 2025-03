Fiscal del caso Besozzi: “El escándalo lo está haciendo él, no la fiscalía”

En entrevista en Informativo Sarandí la fiscal del caso Besozzi, Stella Alciaturi, explicó la imputación del ex intendente de Soriano y del resto de los funcionarios de la intendencia.

“Las acusaciones políticas corren en cuenta de los políticos”, comenzó la fiscal. “Yo no apuré las detenciones. Hace cinco meses había una elecciones, hace cuatro meses una segunda vuelta, también en ese entonces hubieran culpado a la fiscalía”, dijo la fiscal por en relación a los cuestionamientos de los dirigentes del Nacional.

“No pisaron una seccional policial, fueron directo a fiscalía, pedimos que sea lo más perfil bajo posible”, explicó. En la misma línea agregó: “el escándalo lo está haciendo él (Besozzi) no la fiscalía”.

Resaltó el trabajo de la policía y las garantías que dieron en la detención del ex intendente: “Están las filmaciones de cómo fue la detención del ex intendente. Ni él ni sus abogados plantearon un mal trato por parte de la policía. Fue trasladado a un despacho no a un celdario”

Sobre la imputación del ex intendente dijo: “La mayoría de los imputados tuvieron la misma medida cautelar a efectos de entorpecer la investigación, yo entendí que no debía haber una diferencia”.

“La imputación en primer término se da porque necesitamos incautar los celulares de esas personas. En varias oportunidades los imputados expresaron que los estaban escuchando”, explicó

“Había que hacer todas las formalizaciones juntas para evitar la comunicación entre ellos. Se podría haber revisado el celular sin la detención, es un poco riesgoso”, sostuvo.

En ese marco explicó que “hay un montón de hechos que faltan investigar”. Recordó que la investigación comenzó “con un funcionario de la intendencia y también dirigente de Adeom. Comienza espontáneamente, ni siquiera estaba yo en ese momento, bomberos dijo en primera instancia que el incendio era sospechoso y después confirma que fue provocado”.

“No fue fácil investigar el tema porque en paralelo había otras investigaciones en otros turnos de fiscalía”, dijo la fiscal.

“Volvimos a intervenir los teléfonos de los dirigentes de Adeom, dejaron de hablar por teléfono. Nosotros entendimos que la gravedad de los hechos ameritaba una intervención, fue ahí que se empezaron a evaluar otros aspectos y ahí fueron imputados los dirigentes de Adeom”, explicó.

“Yo estoy hablando porque le faltaron el respeto a la institución que represento (fiscalía) y tenía que aclarar las cosas” sostuvo.

En relación a la filtración de documentos dijo: “Lo que anda circulando es una copia de la imputación. El problema no es que lo tenga una persona, el problema es que no lo tenga otra. La fiscalía y la policía de Mercedes preservaron todo este material durante cuatro años y nunca en la vida se filtró nada”.

Escuche la entrevista completa: