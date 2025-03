Manini Ríos sobre caso Besozzi: “Nadie se sorprende a esta altura al ver este tipo de situaciones”

En entrevista en Informativo Sarandí se refirió a la imputación del ex intendente de Soriano y candidato, Guillermo Besozzi: “Nadie se sorprende a esta altura de ver este tipo de situaciones. Es una suerte de modus operandi generalizado de actuar con esa concepción de amiguismo. Vamos a no ser cínicos, acá no se escapa nadie, alguno será un poco más prolijo que otro pero lo hace. Ojalá que este caso sirva para marcar la cancha”.

Agregó: “El sistema político va a su autodestrucción si la gente confía cada vez menos. Votamos a lo que está más lejos de todo lo que hay aunque sea un loco bravo”.

“Hay una conducta tipo barrabrava de fútbol que no importa como juegue el cuadro que lo acompaña igual” sostuvo el líder de Cabildo Abierto.

Respecto al análisis interno de Cabildo Abierto tras su participación en el gobierno en la administración pasada dijo: “Cabildo Abierto cometió errores de un partido debutante, pero no de la magnitud de lo que después se presentó”.

“No voy a integrar una coalición para ser oposición. Cabildo Abierto tiene su propia impronta y autoridades y así tiene que ser. Me opongo a que haya una coalición para oponer” valoró el general.

Sobre la negociación por los cargos de la oposición en las empresas públicas dijo: “prefería hablar directo y solo con el gobierno. Hice alguna apreciación en la reunión que fui como por ejemplo los representantes de Asse. Una vez que se dilucide la cantidad de cargos vamos a ver si aceptamos, no es algo que me haga perder el sueño”.

En relación al combate de las drogas sostuvo: “La guerra a la drogas la estamos perdiendo pero no está perdida. Ahí tuve discrepancias con el actual Ministro Carlos Negro”.

Escuchá la entrevista completa.