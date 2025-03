Graciela Barrera: “Si las cárceles estaban mal en el año 2019, ahora están peor”

Luego de 15 años condenaron a los asesinos del hijo de Graciela Barrera. Alejandro Novo tenía 30 años cuando fue asesinado durante un intento de rapiña mientras repartía pollos en Barros Blancos. Los autores del crimen fueron condenados a 21 y 22 años de penitenciaría.

Sobre la situación familiar que le tocó atravesar, Barrera destacó “mis nietos me apoyan y me demuestran que voy por el buen camino. Cualquiera de los dos está atento a las cosas que suceden. Yo orgullosísima y me emociona. No estoy arrepentida para nada de lo que hago”.

“Toda persona que comete un delito sabemos que algún día va a salir a la sociedad” consideró sobre la rehabilitación en el sistema carcelario y agregó “la rehabilitación no la veo como una utopía. Hay personas que han salido adelante, formado familia, trabajando.”

Escuchá la entrevista completa.