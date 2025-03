¿Se perdió la guerra contra las drogas?

El enemigo público número uno de Estados Unidos es el abuso de drogas. Para derrotar a este enemigo es necesario emprender una nueva ofensiva total.

Hace más de 50 años Estados Unidos le declaró la guerra a las drogas, y hace poco, antes de comenzar este gobierno, el ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que esa guerra está perdida.

Al comienzo parece no un asunto de seguridad, que Uruguay no lo tenía, sino de política exterior guerra; no intervención.

Curioso que instalado el paradigma prohibicionista, uno mira para atrás y aquel gobierno EEUU que le declaró la guerra a las drogas era el mismo que le había declarado la guerra a las democracias cono sur.

50 años después incluso las izquierdas siguen aferradas a esta guerra. Veamos cómo le fue en estos 50 años a Estados Unidos, el promotor de esta guerra a la que todos nos abrazamos con fervor.

Escuche el informe completo de Gabriel Pereyra: