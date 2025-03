Valeria Ripoll no descarta asumir algún cargo en la oposición

Luego de varios meses de silencio tras la derrota electoral del 24 de noviembre, Valeria Ripoll volvió a la escena política y habló acerca de su rol en el Partido Nacional, lo que vivió durante el último tiempo como candidata y qué se puede esperar del futuro.

En este sentido, afirmó que no descarta integrar alguno de los cargos que actualmente estudia la oposición.

"Puede ser, yo estoy a disposición. Tiene que tener que ver con lo que soy y lo que hago pero he planteado a todos que estoy a disposición de lo que pueda aportar. No lo descarto", remarcó.

Asimismo, Ripoll criticó algunas de las designaciones del gobierno de Yamandú Orsi y dijo que en el gabinete hay una "puerta giratoria" de personas que estaban en la Justicia o la Universidad y hoy pasaron al Ejecutivo y fue muy crítica con el prosecretario de la Presidencia, el exfiscal de Corte Jorge Díaz.

"En Uruguay hemos naturalizado que hoy la persona con más poder en el país no es el presidente, es el prosecretario de la Presidencia, un fiscal de Corte electo por todos los partidos (...) Su amigo personal es ministro del Interior. Maneja los hilos de la Fiscalía, puso a un periodista como ingreso directo que tuvo posibilidad de volantear. ¿Quién confía en la Justicia hoy objetivamente? ¿Quién no tiene la duda de que el poder político maneja la justicia y hay un vínculo que no debería existir? Estamos naturalizando cosas en Uruguay que no están bien y que en otro país serían un escándalo", afirmó.

Además, aseguró que ha sido perseguida tanto ella como su familia y remarcó: "Le decía a mi esposo antes de venir a la entrevista que capaz que decir mi opinión sobre Jorge Díaz hace que me vuelvan a atacar mi casa. A nadie le prendieron fuego su casa, a mi sí. A nadie un ministro del Interior le dijo vos sabés lo que pasa cuando te vas del partido. Me han atacado de tantas formas, atacaron a mi familia"

Escuchá la nota completa: