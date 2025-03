Secretario de la presidencia: “Los salarios no van a perder poder de compra. No comparto la idea de desindexar porque da idea de desprotección”

En entrevista en Informativo Sarandí, Alejandro Sánchez, defendió la designación de Gabriel Oddone como ministro de Economía y explicó porque discrepa con el término desindexar salarios.

“Oddone es de los mejores tres nombres que estaban sobre la mesa para asumir el cargo de ministro. Él es el titular de la política económica, creo que será un gran ministro” dijo Sánchez. “Los salarios no van a perder poder de compra. No comparto la idea de desindexar porque da idea de desprotección”, agregó.

También anunció que la creación de la secretaría de ciencia, tecnología e innovación estará a cargo de un científico.

“En el presupuesto vamos a poner la creación de la secretaría de ciencia, tecnología e innovación” dijo el secretario de la presidencia. “Casi el 80% de las empresas uruguayas no innova. Hay 40% que dice quise innovar y me encontré con barreras y otro 40% que dice que no quieren innovar” dijo.

“El desafío es construir un liderazgo político que permita modificar la realidad de los uruguayos. No soy un enamorado de los consensos, tenemos que lograr matizar las diferencias y poder cambiar la realidad”, dijo Sánchez.

“Estamos muy preocupados por un conjunto de temas que a la gente le preocupa. No podemos tener los índices de pobreza infantil tan altos. Los equipos se conocieron trabajando durante dos meses en la transición cada uno en su cartera” sostuvo el jerarca.

“Hoy estamos con un presupuesto que no construimos nosotros. Todos los gobiernos comienzan con el presupuesto del gobierno anterior. Es muy importante que el consejo de ministros funcione como tal, quizás cada 15 días, en el medio podrá haber gabinetes sectoriales” informó

