Moreno Ocampo: Uruguay es más consistente, Argentina que justamente la clase política se protege a sí misma, entonces utilizan jueces

“Argentina 1985” es una película de ficción, no es un documental, pero sí es una película basada en hechos reales, realizada desde el punto de vista de los fiscales que tuvieron que investigar a las juntas militares que habían gobernado por la fuerza argentina y que habían avasallado los derechos humanos.

Bajo la dirección de Santiago Mitre, Ricardo Darín interpreta al fiscal designado para el juicio, Julio Strassera, y Peter Lanzani interpreta a Luis Moreno Ocampo, fiscal adjunto del caso que en aquel momento tenía 32 años.

Tanto Ricardo Darín como Luis Moreno Ocampo veranean en Uruguay en José Ignacio y el pasado domingo 16 de febrero coincidió en el balneario y compartieron una charla en el parador La Huella, punto emblemático de la costa uruguaya, sobre los entretelones del rodaje y también del juicio histórico.

El doctor Luis Moreno Ocampo llevó adelante una carrera de gran prestigio a lo largo de los años, fue el fiscal de la corte penal internacional de La Haya por nueve años. En entrevista en Informativo Sarandí Moreno Ocampo contó que hace 20 años se fue de Argentina vivió un año en La Haya, luego en Los Ángeles pero los últimos incendios hicieron que perdiera su casa la cual había vivido en los últimos cuatro años.

“Yo venía pensando, yo tengo hijos míos en Buenos Aires, y dije bueno, voy a estar más cerca de mis chicos, y encontré esta casa en José Ignacio, que me encantaba, pero me gustaba mucho la casa de Malibú, no sé qué hacer, así que ahora el destino decidió por mí, y estoy en José Ignacio” dijo.

Respecto a la película señaló: “Fue nominada al Oscar, ganó un Golden Globe, así que yo me he metido con Ricardo bastante, nos vimos mucho allá en Los Ángeles, en estas reuniones, así que ahí nos vimos mucho. Lo que pasa es que para mí, justamente yo, yo siempre quise aprender. Entonces, cuando terminó mi tarea en la Escuela Internacional, yo me fui a Harvard hace 6 años para entender un poco más cómo la gente que hace plazas internacionales discute los problemas”.

Sobre el funcionamiento de La Haya señaló: “Lo más difícil de todo es cómo se generan los estados en acuerdo para apoyar lo que dice el fiscal. Esta es la parte más complicada. Pero, por suerte, como la Corte Interpersonal ya está establecida, hay 120 estados y cuando el fiscal dice una cosa y, bueno, le gusta o no le gusta el caso, lo tienen que bancar.

“Uruguay no puede decir que el caso está mal. Uruguay tiene que seguir financiando y apoyando a la Corte y lo dice Alemania y Francia. Estados Unidos, que no está en la Corte, dice, no, yo quiero un caso contra Putin” dijo.

Escuchá la entrevista completa.