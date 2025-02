Nicolás Guizzo, abogado de damnificados, sobre Conexión Ganadera: “Nos enfrentamos a una organización que nos lleva 25 años de ventaja”

Guizzo, que representa a afectados de Conexión Ganadera, República Ganadera y Grupo Larrarte, lamentó que se filtraran los nombres de algunos de los afectados. Respecto al funcionamiento de los tres fondos, aseguró que “realmente es el mismo accionar, el mismo tipo de empresas, si bien Conexión Ganadera es la original y el resto son solo copias”.

En relación a la las dificultades de investigación, aseguró que “la estructura del Poder Judicial tiene técnicos idóneos. El tema son otros recursos, como el tiempo. Primero tengo que determinar de quién es el activo, caso no menor, y ese activo, después que lo determinemos, son animales, son seres vivos. Esto no es un galpón con autos cero kilómetro que es el activo de la empresa. No, esto es algo que tiene que seguir rodando para mantener el capital. Cada día que pasa se pierde plata”, explicó el abogado.

En este sentido, advirtió que “acá nos enfrentamos a una organización que nos lleva 25 años de ventaja, ¿no? O sea, quiero ser claro, hoy amanecemos con esto y estamos frente a una empresa que tiene 25 años haciendo esto. O sea, no va a ser fácil, va a haber que ir a fondo, va a ver que trabajar mucho y en eso es lo que estamos”.

