Argimón dijo que el Partido Nacional debió hacer una autocrítica tras perder las elecciones y que Ripoll no fue la causa de la derrota

En entrevista en Informativo Sarandí la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, analizó cuáles fueron los motivos que llevaron a perder las elecciones nacionales a la Coalición Republicana.

Al respecto sostuvo: “Nunca se pierde la elección por una sola causa. Me hubiese gustado al terminar el año tener una autocrítica, no este año que ya tenemos una elección en mayo. Son multicausales los motivos por los cuales perdimos. O la ciudadanía no consideró que íbamos a seguir en una misma línea o consideró que fue un gobierno que no terminó de convencer, ese debate hay que dar”.

“No se pierde una elección por una persona, no lo considero así, hubo varios factores por la derrota. Puede haber habido varias personas que no coincidieron con la elección de Valeria Ripoll”, valoró Argimón.

“Hubo una muy buena estrategia del Frente Amplio de presentar todos los episodios de corrupción como iguales, yo no les quito trascendencia, pero son todos distintos los casos”, analizó.

También en relación a la interna blanca dijo: “Me parece que el Partido Nacional tiene que hacer una puesta a punto en su carta orgánica y su comunicación con la ciudadanía, así que lo que voy hacer es militar mucho”.

“Evidentemente después de haber perdido el gobierno uno siente mucho más que es importante pensar en el partido y no en los sectores, por eso le prestamos mucha importancia al próximo directorio”.

Respecto a la transición en el parlamento valoró el trabajo en conjunto de los equipos junto a la vicepresidenta electa Carolina Cosse: “Son tres unidades ejecutoras, senadores, diputados y la comisión administrativa que se encarga de todo el edificio. Hace tiempo venimos trabajando con Cosse y su equipo. La verdad hubo una gran fluidez entre ambos equipos”.

Sobre los años de gestión al frente del parlamento recordó el año de la pandemia de covid- 19: “El primer año tuvimos que sesionar por zoom. El presidente me dijo la LUC la prometimos y la tenemos que sacar en abril, la adaptación tuvo que ser de una rapidez y un curso intensivo para los nuevos parlamentarios. El proceso de adaptación fue un año muy difícil”.

Escuche la entrevista completa: