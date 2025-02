Científicos e investigadores denuncian atrasos de pago por parte del Ministerio de Economía que ascienden a 20 millones de pesos

El Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDECIBA) denunció que los depósitos del Ministerio de Economía y denuncian que el atraso en el pago a proveedores y reintegros a estudiantes e investigadores alcanzan los 30 millones de pesos.

En entrevista en Informativo Sarandí David González presidente PEDECIBA dijo que la deuda actual asciende a 30 millones de pesos en un presupuesto de 99 millones anuales de pesos

Al respecto Gonzalo Tancredi, presidente de la asociación de investigadores, dijo que lo último que recibieron solo alcanza para pagar sueldos y unas becas para estudiantes.

El dinero de PEDECIBA llega mediante el MEC, pero el que pone la firma es el ministerio de Economía. “Pensamos que después del 2020 iba a cambiar el pensamiento respecto a la ciencia pero la memoria es corta” valoró Trancredi

“Un senador me dijo una vez en el 2021 que era momento de que la ciencia demuestra en lugar de pedir”, recordó González. “El Ministerio de Educación y Cultura abarca mucha cosa y ahí la ciencia no despega. No tenemos un organismo que haga un seguimiento del sistema de investigación”, sostuvo Tancredi.

“No me imagino que esto se arregle en un mes pero yo quiero creer que habrá una señal del gobierno entrante para resolver esto” sostuvo González

