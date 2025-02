“Lo que está bien, está bien, no tengo empacho en reconocerlo”, sostuvo Sebastián Andújar sobre aciertos de gestión del FA en Canelones

Andújar reconoció que el suyo y el de Alfonso Lereté, también precandidato por el Partido Nacional en Canelones, “son dos estilos distintos, sin duda”, en relación a que él reconoce los aciertos en la gestión del Frente Amplio en el departamento. “Mi actitud de vida es que lo que está bien, está bien, y no tengo empacho políticamente en reconocerlo. Capaz que me cuesta más decir que Peñaron jugó bien que decir que el Frente Amplio hizo una cosa bien en Canelones, por una cuestión pasional. Uno puede remarcar las cosas que no se han hecho bien con mucho respeto, también poner arriba a la mesa las cosas que no se han querido hacer, entonces por qué no ponderar lo que ha sido bueno para nuestro departamento. Es subestimar a la gente”, remarcó en ese sentido.

Por otra parte, consideró un “valor agregado tener tres candidatos” en Canelones. “No es una expresión de dificultad en la selección de alguien, sino que, al contrario, es un beneficio poder contemplar a tus militantes en un buen menú. Porque si hay algo que no podíamos cometer el error de dejar por fuera gente que no se veía representada. Esta triple candidatura creo que está solucionando la representación o la identificación que tienes en el militante para poder participar como corresponde en el proceso electoral”, indicó.

Entrevista completa: