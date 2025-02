Miguel Brechner sobre denuncias de antisemitismo en carnaval: "A mi me parece que en intolerancia el mundo se está pareciendo a 1933"

Miguel Brechner habló en "Viva La Tarde" sobre las denuncias de antisemitismo en Carnaval. Esto se debe a dos pasajes de los espectáculos de parodistas "Caballeros" y murga "La Gran Muñeca".

"Si entras en chat GPT y le preguntas cual es la obra más antisemita te dice "El Mercader de Venecia". Elegirlo en este contexto es infeliz y de poco gusto. Es una insensibilidad haberlo hecho", dijo quien fuera impulsor del Plan Ceibal en el gobierno de Tabaré Vázquez.

"A los parodistas les puedo dar el beneficio de la duda. Con mucho dolor tengo que decir que lo de La Gran Muñeca es todo los contrario. Utilizaron hablar de la guerra para criticar a Israel", sostuvo.

"Mandaron un mensaje pro ruso y pro Hamás. Porque si me hablas de que pare la guerra, yo soy el primer que está de acuerdo. Pero si lees el texto utilizan una frase que suele usar Hamás. "Carcel a cielo abierto" es un panfleto de Hamás", enfatizó.

"Yo voy al tablado y al Teatro de Verano casi todos los días. Soy carnavalero. A mi lo que no me gustan es cuando me quieren pasar un elefante disfrazado de mosca. No se puede hablar del conflicto sin hablar de los asesinatos, sin hablar de los secuestrados", opinó Brechner.

"A mi me asusta que el mundo de la intolerancia se está aproximando a como era en 1933. Este último año en Uruguay el antisemitismo creció. Te lo puedo asegurar", indicó.

