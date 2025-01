“Este gobierno no me mostró voluntad” para combatir el lavado de activos, dijo el exdirector de Senaclaf

En entrevista en Informativo Sarandí el ex director de la Secretaría Nacional del. Control del Lavado de Activos (Senaclaft) y designado asesor de esa secretaría, Daniel Espinosa, criticó la gestión del actual gobierno en la lucha contra el lavado de activos.

“Este periodo de gobierno no me demostró voluntad, hizo cosas, la Senaclaf hizo cosas, ayer hicimos una reunión de transición, pero si falla la cabeza, pero si no hay voluntad… el lavado debe combatirse en conjunto” dijo Espinosa.

En la misma línea agregó: “Si no tenés gente en la DGI y Banco Central que se dedique a esto no vas avanzar. Falta tecnología e inversión, tampoco es que falte tanto pero estás muy abajo en comparación internacional”.

“El principal problema está en la cabeza del sistema”, cuestionó Espinosa. “Parecía que el lavado era un tema de la Senaclaft y el Banco Central pero hubo otros organismos que no aportaron nada” sostuvo y cuestionó: “perdimos un año en el que había consenso” dice el ex titular de la Senaclaft

