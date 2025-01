Gerardo Zambrano sobre Conexión Ganadera: lo que falló fue la gente

El conocido empresario Gerardo Zambrano lamentó las consecuencias que están pagando unos 7 mil inversores por la crisis de Grupo Larrarte, República Ganadera y Conexión Ganadera. Al tiempo de solidarizarse con esas personas, Zambrano dijo que hace tiempo le parecía imposible, como en el caso de Conexión, que se pudiera manejar a más de 4 mil inversores, asegurando las tasas de interés que prometían. “Era inviable” , subrayó Zambrano.

Agregó que muy a su pesar, “porque odio las regulaciones”, luego de estos casos no habrá más remedio que regular. Al mismo tiempo consideró que algunos instrumentos con los que cuenta el sector funcionan y deben ser defendidos, como el sistema de caravanas para la trazabilidad.

Le restó trascendencia a la cesión cruzada de derechos entre los matrimonios de Carrasco y Basso, porque al final de cuentas esos activos irán a la misma bolsa, razonó el empresario. Finalmente dijo que cada animal tiene una cédula y un número, pero si prometes comprar ganado y no lo haces, no falla el sistema, fallas vos que te comprometiste a algo y no cumpliste, concluyó el ganadero.

Escuchá la entrevista completa.