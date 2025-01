Schelotto el precandidato a la intendencia de Montevideo que anda en ómnibus, y es partidario de una candidatura única dentro del FA

Hasta el momento la interna del Frente Amplio maneja el nombre de cinco precandidatos a la intendencia de Montevideo para las elecciones departamentales de mayo. El miércoles en la noche el sector Casa Grande propuso a Silvana Pissano y de esta manera se suma a las precandidaturas de Mario Bergara, Veronica Piñeyro, Salvador Schelotto y Juan Ceretta.

En entrevista en Informativo Sarandí, el precandidato Salvador Schelotto, propuesto por el sector Vertiente Artiguista, dijo que es partidario de una candidatura en común. “Es muy importante en el perfil del intendente ser dialoguista, y en eso me tengo fe. Yo me siento más cómodo en una candidatura común, para el Frente Amplio siempre fue más cómodo trabajar candidaturas únicas, para mi este sistema no es el mejor”, valoró.

Respecto al programa del gobierno departamental señaló: “Ya está muy avanzada la bases programáticas, se siguen sumando proyectos hasta el tres de febrero”.

En relación a su perfil sostuvo: “Yo ando en ómnibus, el transporte mejoró mucho, ahora en horas picos si es otra cosa”

“Nunca el resultado ya está, pero hay una base electoral muy potente del Frente Amplio en Montevideo. Me gusta sostener el pensamiento que sea cual sea la propuesta vamos a estar renovando la confianza de la gente”, analizó Schelotto.

Escuche la entrevista completa: