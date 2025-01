Raúl Viñas sobre Proyecto Arazatí: “Tiene gravísimos inconvenientes”

Entre los “inconvenientes” que considera “gravísimos” en el proyecto que prevé la construcción de infraestructura para potabilizar agua en San José, Viñas enumeró la ubicación, el costo y la inconstitucionalidad de privatizar la potabilización del agua. “Necesitamos manejar correctamente el agua que ya tenemos” consideró.

Consultado sobre el proyecto de la empresa HIF vinculado al hidrógeno verde, Viñas sostuvo “quiero aclarar que no se va a producir hidrogeno verde”. En tal sentido, apuntó sobre la industria y dijo que “se está armando un esquema para algo que no tiene mercado, no existe ninguna planta del tamaño de la que se quiere instalar acá.”

Escuchá la entrevista completa.