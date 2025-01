Nicolás Albertoni: “Lo que vimos hoy es un Dictador nuevamente usurpando el poder”

“Hasta el último día de gobierno seguiremos abocando por una transición democrática en Venezuela” consideró Albertoni, a pocos minutos de finalizada la ceremonia de asunción presidencial de Nicolás Maduro en ese país.

“Sabíamos que estos hechos eran esperables” sentenció, a pesar de que la coalición opositora planificaba una asunción paralela, con Edmundo González Urrutia como protagonista, hecho que no sucedió. Sobre el tercer período de mando de Maduro, apuntó que se trata de “un régimen que está aislado del Mundo”.

En las últimas horas, desde el gobierno evalúan junto a autoridades deportivas pedir a Conmebol cambiar la sede del Sudamericano Sub 20 o directamente no participar del torneo que está previsto se dispute en Venezuela. Al respecto, el vicecanciller dijo que “si en el marco de los organizadores se decide viajar, está del lado de los organizadores. Podemos dar las advertencias en cuestiones consulares, más no podemos hacer”.

Escucha la entrevista completa