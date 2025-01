Alfredo Fratti: "El designado Ministro crítico la falta de políticas para el sector en este gobierno"

Alfredo Fratti habló sobre el gobierno de Lacalle Pou y dijo: "Estos 5 años no vi cuales son las medidas para el sector agropecuario, estuvo relegado de las políticas publicas del país y no hubo ninguna medida importante. No hubo baja en aranceles ni apertura de mercado"

¿Cuáles serán las prioridades de su gestión? ¿Qué pasará con la forestación? ¿Qué pasará con la industria frigorífica? ¿Cómo planteará en su gestión al “Uruguay agropecuario”?

Entrevista completa: