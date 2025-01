Todos Somos Uruguayos: personas con ciudadanía legal y residencia definitiva que reclaman ser reconocidos como uruguayos por el Estado

Todos Somos Uruguayos se define como “un grupo de personas con ciudadanía legal y residencia definitiva uruguaya. Somos personas nacidas en países de todos los continentes, desde Argentina hasta Zimbabue, pero mayoritariamente somos originarios de países latinoamericanos. ¿Cuándo y por qué se formó? El grupo se formó en 2018 porque a diferentes personas con ciudadanía legal uruguaya no se les permitió abordar un vuelo en el aeropuerto de Carrasco o se les impidió el ingreso a terceros países debido a inconsistencias en su pasaporte uruguayo”.

Entre sus objetivos, plantean “que el Estado uruguayo le entregue a las personas con ciudadanía legal un pasaporte que cumpla con las normativa internacional y así este pueda ser leído por las máquinas de los sistemas de inmigración en los diferentes países del mundo, incluido el del aeropuerto de Carrasco”, y que “el Parlamento promulgue una ley que establezca que todo ciudadano es también nacional uruguayo, permitiéndole a las personas con ciudadanía legal formar parte de manera plena de la comunidad nacional y así erradicar los casos de apatridia (personas sin nacionalidad), es decir, permitir la naturalización. Esta existe de facto gracias al otorgamiento de la ciudadanía legal a personas extranjeras, pero al no considerarse a las personas con ciudadanía legal como uruguayas, siguen siendo tratadas como extranjeras”.

“Es una problemática que debe afectar a casi 16.000 personas que tenemos ciudadanía legal y cédula vigente. 30.000 si se agregan a los familiares”, explicaron los invitados. “Personas con ciudadanía legal uruguaya quieren abordar un avión y se les dice que no pueden hacerlo porque sus pasaportes no sirven, porque no son uruguayos y esos pasaportes sí son uruguayos. Esto empieza en 2015 con un convenio al que adhirió Uruguay de la Organización de Aviación Civil Internacional que cambia los estándares para los pasaportes. A partir de ahí empieza a figurar la ciudadanía de nacimiento en lugar de la ciudadanía uruguaya. En el campo ciudadanía aparece nuestro país de nacimiento y en los aeropuertos rebotan, ya que ese código no coincide con el de Uruguay”, explicaron en diálogo con Informativo Sarandí.

