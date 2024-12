Sebastián Da Silva: "La mitad del gabinete no tiene estudios universitarios; llegaron solo por su condición de militantes"

"Era un gabinete bastante previsible. La huella de Tabaré Vázquez fue borrada. Fue previsible por la retórica de esta izquierda muy azucarada", comenzó diciendo Sebastián Da Silva en "Viva La Tarde".

"Hay algunos ministros por los que tenemos expectativa, pero en otros hay escepticismo. Más de la mitad del gabinete no tiene estudios universitarios. El 80% no tiene idea de la vida real. No pusieron un quiosco, no plantaron una hectárea", consideró.

"Mariano Arana fue ministro de Vivienda. Uno cierra los ojos y entiende que es un candidato idóneo. Cecilia Cairo no tiene formación. Muchos llegaron solo por su condición de militantes", agregó Da Silva.

