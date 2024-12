Senadora del FA y posible ministra de vivienda dijo que con el gobierno actual “hubo un impasse” en la política de vivienda

En entrevista en Informativo Sarandí Lucía Etcheverry, senadora electa del Frente Amplio, y posible ministra de Vivienda en el futuro gabinete de Yamandú Orsi, cuestionó la política de vivienda de la actual administración de gobierno.

Al respecto sostuvo que “hubo un impasse estos cuatro años en la política de vivienda estos cuatro años donde todo se paraliza”.

Sobre el tema vivienda sostuvo: “Hay que trabajar con todos los organismos, no es solo un tema de vivienda el déficit habitacional”. Al respecto también tuvo cuestionamientos al censo 2023 publicado días atrás: “La presentación de los datos del último censo tienen sus dificultades” yo leía una nota del director del INE, Diego Aboal, que él reconocía que hay dificultades sobre todo para saber la cantidad de personas que viven en asentamientos”.

Agregó: “En esos lugares hay que abrir calles, generar espacios públicos, ahí dentro pasa de todo”.

Respecto al realojamiento de las personas en el asentamiento Kennedy de Maldonado dijo: “Es bárbaro la mejora, ahora si eso no viene acompañado del Estado hasta que las personas puedan salir adelante no sirve. Mantenerlos escondidos no sirve”.

