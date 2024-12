Ruibal sobre propuesta para ser candidato a intendente “En este momento no lo puedo hacer porque es incompatible con mis funciones”

En entrevista en Informativo Sarandí Alejandro Ruibal confirmó que desde el Partido Colorado hubo acercamientos para ser candidato a Intendente de Montevideo en las próximas elecciones en el mes de mayo.

Ruibal, no participó en las elecciones internas por lo cual está habilitado a competir en las elecciones departamentales.

Al respecto de la posibilidad Ruibal dijo “A mí me encanta la propuesta, la vienen haciendo hace un tiempo desde el Partido Colorado, soy colorado y Batillista. En este momento no lo puedo hacer porque son incompatibles con mis funciones. Tengo mil ideas para Montevideo. En ese momento no me puedo ir (de Saceem). No descarto a futuro trabajar para la política, pero para mayo no”.

Actualmente Ruibal se desempeña como director general de la empresa Saceem y presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay.