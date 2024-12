Director de Saceem dijo que Arazatí no es inconstitucional: “será operada por funcionarios de OSE” y que “Casupá” hubiera minimizado el impacto de la sequía en 2023

En entrevista en Informativo Sarandí Alejandro Ruibal, director de Saceem, una de las empresas constructoras que participará de la obra, dijo: “Se entendió que es un proyecto que no hace daño por eso se dieron los proyectos ambientales. Es un proyecto que tiene varias décadas no es caprichoso, hay estudios que ya lo han marcado hace tiempo, por eso ose fue para adelante”, dice Ruibal sobre la futura planta potabilizadora.

“Nos parece lógico que se haya dado la aprobación, también me parece lógico que se converse (entre el gobierno entrante y saliente) respecto a la obra”, agregó el empresario.

Sostuvo que la discusión del proyecto “se politizó” y añadió: “En el momento de la seca del 2023 Arazatí siempre tuvo agua dulce. Yo estoy muy tranquilo con el proyecto”.

En defensa del proyecto valoró: “Esto no es una planta desalinizadora, ¿turbiedad y cianobacterias? Esta planta la trata toda. La calidad del agua la aseguramos. Es una planta de última generación, venimos trabajando hace tiempo y agregó: “Es una planta de agua potable no una planta nuclear”.

Respecto al nivel de controles de la planta potabilizadora sostuvo: “Si el agua que sale de la planta no cumple con los siete parámetros que OSE nos exige no cobramos. Y otra cosa importante es que la planta la operan operarios de OSE no privados”.

Sobre los cuestionamientos de inconstitucionalidad Ruibal dijo: “No es inconstitucional porque en ningún momento el privado opera la planta, lo único que operan los privados es la toma, lo inconstitucional no existe”

Se estima que la obra, una vez aprobado el proyecto tenga una duración de 30 y genere 500 puestos laborales directos en la Ciudad del Plata.

En referencia al proyecto Casupá dijo: “Es una realidad, lo anunció Orsi en campaña. También la coalición lo puso en su programa. Está bien que se haga, es un Paso Severino más grande, les avisó que en Brasil ya no dan permiso para una obra de este tipo, espero que no le salte nada o algún grupo en contra”.

Si se hubiera hecho Casupá “hubiéramos aguantado un poco más” dijo Ruibal respecto a la última sequía que afectó la zona metropolitana de Uruguay.

