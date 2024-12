Alfredo Fratti sobre su posibilidad como ministro de Ganadería: “No hay confirmación oficial, pero no puedo decir que no”

Alfredo Fratti, senador electo por el Movimiento de Participación Popular (MPP), Frente Amplio, es el principal nombre que suena para asumir como ministro de Ganadería Agricultura y Pesca en la administración de Yamandú Orsi.

Consultado al respecto en entrevista en Informativo Sarandí dijo: “Aún no hay confirmación oficial, pero si el presidente me invita para ejercer como ministro de ganadería no puedo decir que no”.

“Me parece que el ministerio de ganadería está disminuído, le falta muchísima gente. Estamos con problemas sanitarios que se dispararon como la garrapata”, analiza Fratti sobre la cartera.

“En este mes tiene que quedar liquidado el tema de la transición en los ministerios”, sostuvo y sobre el armado de equipos señaló: “En el caso del agro lo ideológico no pesa para nada. Me llamó la gente para decirme "ojalá seas ministro y sé que nunca nos va a votar”.

En esa línea fue muy crítico con la actual administración de gobierno por su participación en el interior del país: “En el interior no hubo respuesta por parte del gobierno”.

Respecto al eventual acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea opinó: “Seria bárbaro que eso salga. Si se logra el acuerdo”

Escuchá la entrevista completa.