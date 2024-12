Robert Silva sobre Pedro Bordaberry: “Se descolgaron solos con una reunión, para mí es un error estratégico”

En entrevista en Informativo Sarandí el senador electo del Partido Colorado, Robert Silva, habló de la interna del partido tras la derrota electoral y la posterior reunión de Pedro Bordaberry con el presidente electo Yamandú Orsi.

Al respecto Silva opinó: “No es que nos haya molestado la reunión de Orsi con Pedro Bordaberry. Se descolgaron solo con una reunión, para mí es un error estratégico, esto no quiere decir que Bordaberry converse con quien quiera cuando quiera”.

“Hay procesos en los que Bordaberry no participó, en la elección interna no participó. No lo cuestiono pero existimos algunos que venimos dando la batalla hace tiempo”, valoró.

Sobre el liderazgo del Partido Colorado señaló: “Estamos trabajando para que Andrés Ojeda sea el secretario general del Partido Colorado, el sábado tenemos convención porque había gente que no quería”.

En relación a la autocrítica de porque perdieron las elecciones Silva sostuvo: “Tenemos que estar conforme que dejamos todo en la cancha, el resultado obviamente no fue el que queríamos”.

“Es raro que teniendo la aprobación que tiene el presidente y habiendo hecho un buen gobierno hayamos perdido. Muchas veces faltó comunicación de las buenas cosas que se estaban haciendo” señaló Silva

“Falto quizás maduración y fuerza en nuestro discurso con la gente”, agregó. “La coalición va a tener que seguir trabajando articuladamente, allí creo que está la clave”, sostuvo Silva.

“Yo reclamaba mucho más coordinación en la coalición, ahí quizás nos faltó fuerza, deberíamos haber tenido la mesa política y más funcionamiento de los consejos de ministros”, valoró Silva sobre el funcionamiento de la Coalición Republicana.

Escuche la entrevista completa: