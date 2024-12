Pedro Bordaberry: “El PC no tiene jefe: es jefe de sí mismo. No solo no me interesa ser Secretario General, sino que no puedo”

Consultado sobre quién es el jefe del Partido Colorado (PC), consideró que “el Partido Colorado no tiene jefe, es un jefe en sí mismo. El Partido Colorado no tiene presidente como lo tienen los otros partidos. Tiene Secretario General. Cuantos más líderes tenga, mejor”. Respecto a quien debería ser el próximo Secretario General, aseguró que eso dependerá de lo que elijan los 500 convencionales del PC. “No solo no me interesa serlo sino que no puedo, porque no soy convencional”, aclaró sobre la posibilidad de ocupar ese rol.

Sobre su regreso a la política, recordó que su tesitura ha sido la de venir a “servir, y no ser servido”. “Es lo que dije, estaría mal si no coincidiera con eso. Se lo dije a (Álvaro) Delgado y se lo dije a (Yamandú) Orsi. Yo soy oposición porque el pueblo me puso en ese lugar. Y soy un opositor duro, tengo antecedentes. Pero también soy un opositor leal”, se definió Bordaberry. Respecto a quiénes son los miembros de la Coalición Republicana que deberían ocupar los lugares de contralor dentro de los distintos organismos del Estado, dijo que habría que ver “los perfiles uno por uno”. “Nadie ha hablado de cargos todavía. Conmigo no habló nadie, pero en mí no van a encontrar ningún tipo de inconveniencias”, aclaró.

En relación a la creación de un Ministerio de Justicia, iniciativa con la que está en contra, sostuvo: “estoy convencido de que no es conveniente, pero soy minoría. No me gusta el Poder Ejecutivo con alguien encargado de la justicia, por más que digan que es para las cárceles y los defensores de oficio. No me gusta, y cuando venga el debate lo daré. Hablo del cargo en sí, no de la persona: No me gusta el Ministerio de Justicia, esté Jorge Díaz, Daniel Castro o Sergio Silvestri”.

Por otra parte, Bordaberry se refirió a los aportes que su sector, Vamos Uruguay, podría hacer en materia de seguridad. “Nosotros estamos trabajando en un proyecto de ley sobre el combate al narcotráfico. Hay que darle más poder al Poder Ejecutivo, pero hay que darle más control. El narcotráfico es muy poderoso económicamente, entonces hay que ser muy cuidadoso, hay que tomar medidas para que eso no corrompa a nadie”, indicó.

Consultado sobre por qué cree que se perdió la elección, se refirió a lo que él considera que hizo mal. “En octubre yo me concentré demasiado en propuestas. En la segunda vuelta nos concentramos mucho en destacar lo que se hizo, la seguridad, el hospital acá, y en las elecciones vos tenés que hablar del futuro, de lo que está por venir. Creo que evaluamos mal lo que la gente estaba sintiendo en algunos lugares, como en el litoral, con la diferencia cambiaria con Argentina. Ahí hay un tema para estudiar”, resumió.

Escuchá la entrevista completa.