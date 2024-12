Javier García: “Luis es el líder del PN. Es la primera vez en la historia que hay un liderazgo en el que convergen todos los sectores”

En relación a los resultados electorales, García remarcó que “en estas cosas no se puede esconder la realidad. Es derrota. Uno intenta buscar sinónimos, suavizar, pero no, porque sino uno no corrige”. “Entiendo que hicimos un muy buen gobierno, y en los resultados que hubo yo me pongo en la primera línea de las responsabilidades. Pero si hay algo que no falló fue la militancia. En todo el país. Un militante es alguien que deja horas en la cancha. Horas de familia, de pareja, de trabajo”, valoró el exministro de Defensa Nacional. Consultado sobre si el gobierno hará un proceso de autocrítica como lo hizo el Frente Amplio (FA) cuando perdió las elecciones de 2019, García consideró que es algo pertinente. “Pasar factura es lo más fácil. Lo más difícil es reconocer los errores”, concluyó.

Por otra parte, el legislador apuntó que “el proceso electoral no concluyó”, ya que “quedan todos los gobiernos departamentales y municipios”. Por ello, evaluó que no es “momento” de ese “proceso” de autocrítica. En cambio, subrayó que “es tiempo de cuidar la unidad partidaria” de cara a esa instancia electoral. A su entender, “lo más importante hoy es ver qué papel va a jugar el Partido Nacional”, y consideró que la respuesta es “cumplir un papel de oposición, una oposición leal, democrática, pero firme”. “No sería lógico que el domingo 24 de noviembre de mañana decíamos que hay dos modelos de país y hoy no lo digamos. Que el otro haya tenido mayoría no quiere decir que yo lo comparta. La oposición debe defender su modelo”, aseguró.

Consultado sobre si cree que el FA fue una oposición destructiva, afirmó que “muy constructiva no fue”. “A los 15 días de la pandemia impulsaron un caceroleo. Militaron las muertes evitables. Pero la mayoría los votó”, añadió. “El país va a funcionar bien en la medida en que haya una buena oposición. Pero no se pueden confundir los roles. A nosotros nos votó un millón de uruguayos, tenemos que defender ese modelo”, insistió.

En otro orden, García evitó opinar sobre el rol que debería ocupar el actual presidente Luis Lacalle Pou, sobre quien aún no se sabe si ocupará o no una banca en el Senado. Según dijo, sabe lo que el mandatario va a hacer, pero afirmó que “nunca” ha “rebelado conversaciones privadas”. “Luis es el líder del Partido Nacional. Es la primera vez en su historia en que todos los sectores convergen en un solo líder”, definió.

Por otra parte, el legislador se refirió a los agravios por parte del oficialismo hacia Yamandú Orsi durante la campaña. “Las campañas son así. Yo hablé con Orsi hace dos o tres años, cuando era ministro, sobre un acuerdo político contra un narcotráfico. Hablamos un par de horas. También le hablé para saludarlo tras la elección. Yo conozco muy bien los límites. Pero creo que la actividad política tiene que ser muy frontal”, evaluó.

Escuchá la entrevista completa.