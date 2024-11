Paganini: "El crecimiento del comercio internacional de Uruguay no es a Brasil, tiene que ser hacia Asia"

De cara a una nueva Cumbre del Mercosur y en el comienzo del proceso de transición de gobierno, el canciller de la República, Omar Paganini, habló con Las Cosas en su Sitio y se refirió a los principales desafíos que tendrá la próxima administración de Yamandú Orsi.

En este sentido, opinó sobre el concepto que maneja el próximo gobierno de "Brasil es nuestra China", según informó este jueves el Semanario Búsqueda y dijo que la actual administración tiene una mirada diferente.

"Nosotros entendemos que Brasil es un socio comercial muy importante pero el crecimiento del comercio internacional de Uruguay no es hacia Brasil, tiene que ser hacia Asia y eventualmente los servicios hacia el norte. Entendemos que tenemos buscar todas las oportunidades sobre todo en el lado del Pacífico", afirmó.

Asimismo, enfatizó que el gobierno tiene excelentes relaciones con Brasil y llevan estrategias en común en temas clave como los puentes o la hidrovía. Sin embargo, remarcó que el crecimiento y las inversiones "probablemente vengan por otros lados".

Paganini también dijo que todavía no han hecho un balance sobre su gestión y que esto ocurrirá luego de la Cumbre del Mercosur. Respecto de la Cumbre, señaló que hay un escenario claro con las negociaciones con la Unión Europea y apuntó que no le sorprende la postura de Francia sobre el acuerdo.

"Viene Milei a la cumbre, ahí siempre hay posibilidad de contacto informal, va a ser una Cumbre interesante porque van a tener interacción los presidentes de la región, es positivo que los presidentes se junten", acotó.

Además de subrayar la señal que da Luis Lacalle Pou de invitar a Yamandú Orsi a que forme parte de la Cumbre del Mercosur, se refirió al hecho de que el presidente electo todavía no anunciara al futuro canciller.

"No lo dramatizaría tanto (que todavía no esté el nombre del próximo canciller). No es crítico, es importante que se tomen el tiempo que tengan que tomarse para estar tranquilos con la elección", afirmó.

Escuchá la nota completa: