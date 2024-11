Mariana Pomiés: El crecimiento de Orsi luego de octubre, por qué le jugó en contra a Delgado el apoyo de Lacalle Pou y de qué partido fue la fuga de votos hacia el FA

Mariana Pomiés, directora de Cifra habló sobre lo que dejaron las elecciones: "Hay mucha gente que distingue octubre de noviembre, quieren algo para el parlamente y otra cosa para presidencia. Hay muchas explicaciones a la fuga de votos"

"El Frente Amplio creció entre 8-9 puntos en departamentos muy blancos de octubre a noviembre, en 2014 pasó algo parecido y ganó Tabaré Vázquez, en 2019 fue al revés y ganó Lacalle Pou" agregó

"Hasta octubre Orsi no habló por estrategia, sea porque venía bien en encuestas o porque no le tenían confianza y eso debilitó al candidato, luego lo soltaron y fue ganando en confianza"

"Delgado tuvo una dificultad durante la campaña que se lo vio como un capital y le jugó en contra, tener al presidente atrás. Lacalle Pou hizo campaña para Delgado y no lo dejó fortalecerse y construir su liderazgo porque no se lo podía disputar a Lacalle Pou. El presidente capitaliza mucho los logros como personales, son de él y no los derrama con la coalición, por eso es muy difícil que crezca un liderazgo"

Entrevista completa: