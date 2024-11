Ministro de la Corte Electoral sobre el debate presidencial: Previamente “nadie cuestionó el formato”

En entrevista con Informativo Sarandí, el candidato a la Presidencia por el Frente Amplio respondió a su opositor, Álvaro Delgado, que lo comparó con Alberto Fernández, y dijo que si Orsi fuera electo sería “el que firma, pero no el que manda”. Para el frenteamplista, no se puede “bajar al nivel de la caricaturización”, y consideró que si Delgado pierde la “compostura” en una campaña, no le va a “hacer bien a la ciudadanía como presidente”.