Sergio Botana: las encuestas "tienen un pequeño sesgo" hacia la izquierda

A modo de evaluación de los resultados de las elecciones nacional, Botana consideró que el color político en el interior “no cambió”, sino que el Frente Amplio sigue siendo “minoría”. De todos modos, reconoció que a nivel parlamentario los resultados fueron magros. “Lo que no debemos hacer nunca más, y lamentablemente nos tenía que pasar para que no vuelva a pasar, es que siendo mayoría de los votos vayamos a quedar en minoría en el Senado. Tampoco me preocupa”, apuntó.

En otro orden, el senador consideró que las encuestas “tienen un pequeño sesgo” hacia la izquierda, debido a la ideología de quienes las elaboran, lo que podría explicar la ventaja que el Frente Amplio tiene en intención de voto sobre la Coalición Republicana. En ese sentido, dijo estar “muy tranquilo” respecto a que la coalición va a triunfar el domingo. Consultado por el debate presidencial, estimó que “no cambia el resultado”, aunque se manifestó satisfecho con el “conocimiento” que entiende fue demostrado por parte de Álvaro Delgado.

