Mario Bergara sobre no aumentar impuestos: “En cinco años puede pasar cualquier cosa”

“Siempre son saludables los debates. Yo soy un gran defensor de los debates, más allá de cuánto muevan la aguja. En el debate de ayer lo que vi es que el único candidato que presentó propuestas fue Yamandú. Ese fue el centro del mensaje: propuestas para el debate. Mientras, entiendo que la tesitura de Delgado fue para atrás: mencionar 28 veces al Frente Amplio, volver a relatos sesgados”, evaluó Bergara consultado sobre el debate presidencial de este domingo.

A su entender, la clave del Frente Amplio es que “tiene una muy buena fórmula”, así como “empatía con la gente y capacidad de diálogo”. “Para los temas más angustiantes para los uruguayos, como la seguridad y la educación, necesitamos políticas de Estado. Y para eso se necesita dialogar. Yo creo que es indiscutible que Yamandú es la persona indicada para esa tarea”, apuntó el legislador.

Consultado sobre la afirmación de Orsi sobre que no se van a aumentar los impuestos, dijo que “lo que se muestra ahí es un talante: que la carga tributaria en Uruguay ya es lo suficientemente alta”. “¿Esto quiere decir que no se puede tocar nada? No. Hay procesos internacionales que nos van a obligar a tocar impuestos, como nos pasó en el pasado. En cinco años puede pasar cualquier cosa”, señaló el economista.

