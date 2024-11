50 años de Nora Rey Traiteur, la reconocida empresa familiar de alta gastronomía

A fines de agosto, Nora Rey Traiteur, la reconocida empresa familiar de alta gastronomía, festejó sus 50 años de vida. El camino que inició Nora Rey en 1974, cuando dejó atrás su carrera como docente para dedicarse a otra de sus pasiones, la gastronomía francesa, se extendió hasta dar paso a la que hoy es una empresa familiar que ha atendido miles de eventos en nuestro país, y que diariamente alimenta a más de 5.000 escolares uruguayos.

Los estudios de Rey en distintos institutos de Francia -como la escuela gastronómica Lenôtre, en el Château Du Fey y en el Centro de Formación Profesional de Alain Ducasse- le brindaron una formación del más alto nivel en la cocina francesa, que la docente devenida en chef supo maridar con una gran cuota de talento y creatividad.

«El rédito fundamental para mí es hacer lo que me gusta y eso, creo, es la base del éxito», comentaba Rey, una década atrás. Hoy, a sus 84 años, la fundadora de la marca está jubilada y es su hija, Inés Dartayete, quien dirige la empresa. Junto a ella trabajan su hermano menor, José Alfredo, y su hija, Sol Fernández.

Como una marca de alta gastronomía, Nora Rey Traiteur busca generar experiencias exclusivas en cada evento del que participa. Esto significa innovar con propuestas que, muchas veces, entusiasman a los clientes, pero solo en la teoría. «Hoy se ve un cambio en el público uruguayo, se lo ve más osado en probar comidas nuevas, pero en una fiesta aún va a lo seguro», explica Sol. «Los novios no se quieren arriesgar a hacer algo distinto que no le guste a los invitados». Esto ocurre pese a que los novios, y ya no sus padres, son quienes han tomado la batuta en la organización de sus bodas. «Los jóvenes buscan fiestas más descontracturadas, más pequeñas, pero todavía tradicionales», comenta Inés.

Entrevista completa: