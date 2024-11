Director de Inteligencia sobre salida de Bjorgan: "Es absolutamente falso y desmiento que Alvaro Delgado me haya llamado por este tema"

El director de la Secretaria de Inteligencia Estratégica de Estado, Álvaro Garcé, desmintió los dichos de Bjorgan y negó que Alvaro Delgado haya tenido algo que ver con la determinación de que abandone su cargo de asesor.

"Es absolutamente falso y desmiento que Alvaro Delgado me haya llamado por este tema. Yo me hago cargo de esta decisión. Él no tuvo nada que ver", dijo Garcé.

"Es muy claro. No es posible que alguien asesore al gobierno y trabaje para la oposición. Es más, la ley lo prohíbe. Yo me abstuve de participar en la campaña porque es lo que indica la ley", agregó.

Escuchá la entrevista completa.