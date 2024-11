Raíces Programa 22: Superstition: Stevie Wonder, Jeff Beck y un empresario muy rápido. Ana, la del quinto. Metallica y "One"

En el primer bloque del programa Nº 22 de Raíces:

La historia de "Superstition" la súper canción que crearon Stevie Wonder con Jeff Beck y como un "ágil" empresario vió el éxito antes que los demás."Las voces casi desconocidas" de dos canciones emblemáticas: "Gimme Shelter" y "The great gig in the Sky"

En el segundo bloque de Raíces:

Que quiso contar Jaime Roos en "No dejes que..". Leonardo Baroncini le puso nombre y apellido a "Ana, la del quinto".

En el tercer bloque de Raíces:

La historia detrás de "One" de Metallica