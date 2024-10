Eduardo Lust sobre Ojeda: “No le hace bien a la coalición” si “los partidos integrantes ya están pidiendo”

Aunque el Partido Constitucional Ambientalista no obtuvo representación parlamentaria, decidió apoyar a la Coalición Republicana, y participó de las reuniones de coordinación de cara a la campaña para el 24 de noviembre. "Creo que va a ganar la Coalición Republicana”, sostuvo al respecto, y estimó que, en un futuro, incluso “podría llegar a ser un partido único”, y que los partidos se conviertan en “sublemas”.

Sobre los dichos de Andrés Ojeda y el "cogobierno": "En lo personal no me genera nada. Es una postura basada en el gran caudal que tuvieron. Está bien que digan lo que les parece, con transparencia. Pero si la coalición aún no está ni formada y los integrantes de la coalición ya están pidiendo no le hace bien a la coalición".

Por otra parte, se refirió a los dichos de Guido Manini Ríos, quien dijo que no tendría sentido ser coalición si no se gana el gobierno. "La coalición se arma para gobernar, no para ser oposición. La oposición nunca actúa como coalición, actúa libremente", evaluó Lust. En caso de no triunfar la Coalición Republicana, "habría que ver en el grupo nuestro" si la integramos. Consultado sobre su vínculo con el líder de Cabildo Abierto, sostuvo: "Yo no tengo problema con Guido Manini Ríos. Es una relación correcta, respetuosa. El tema con Manini fueron diferencias filosóficas", dijo sobre su salida de Cabildo Abierto.

