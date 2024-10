Mariana Pomiés: "El Frente Amplio corre con ventaja” de cara al balotaje

Pomiés analizó los resultados de este domingo, y advirtió que hay que tener “ojo” con las redes sociales. Todos estamos en las redes, pero ahí nosotros solo vemos nuestro entorno. Solemos creer que lo que está pasando es lo que vemos y después no cierra". A su entender, el Frente Amplio tenía “expectativas un poco por encima de lo que fue”, y el riesgo era que comenzara la segunda porte de la campaña con ánimo “derrotista”. Sin embargo, la aparición de Yamandú Orsi en la entrevista televisiva de anoche no fue en esa clave, valoró. Otro de los puntos que la llevan a esa conclusión, según dijo, es que “muchos votantes de la coalición en el interior no se retienen de cara a noviembre”.

“Yo creo que el FA corre con ventaja. Todas las encuestas lo dicen. El senador 16 da una gran ventaja de cara a ese escenario negociador. Yo creo que el crecimiento en el interior es una señal. 12 departamentos. Muchos votantes de la coalición en el interior no se retienen en noviembre", estimó respecto al resultado del próximo 24 de noviembre. Consultada por el rol de los debates para el resultado de noviembre, Pomiés subrayó que “son muy pocos en Uruguay quienes definen su voto” por eso. Aun así, lo observó como una instancia necesaria para probar su capacidad discursiva. “Yo no digo que un buen presidente tiene que saber debatir, pero sí por lo menos declarar”.

