Raíces Programa 21: The Cure, hay fecha para el adiós. Esperando a Los Tontos, Wos y un recital inolvidable

En el primer bloque del programa Nº 21 de Raíces:

Roberth Smith anunció cuando se termina The Cure y lanzó nueva canción. Repasamos la historia de la banda que influenció como pocas al rock uruguayo de los 80 y que brindó uno de los mejores shows del año 2024 en Uruguay. Dos canciones y dos historias vinculadas: "Eat for two" de 10.000 Maniacs y "Me and honey" de REM

En el segundo bloque de Raíces:

Leonardo Baroncini y Calvin Rodríguez ya están en Uruguay para el recital de Los Tontos que siempre quisieron hacer y nunca pudieron: el show de despedida. Repasamos canciones emblemáticas y las nuevas versiones de los colegas de la banda uruguaya que batió récords de popularidad en la segunda mitad de los años 80 y nunca se pudo despedir de su público. El Recuerdo de Renzo Teflón.

El argentino Wos pasó por Uruguay con un show inolvidable de freestyle, rap, algo de cumbia y rock, mucho rock.

En el tercer bloque de Raíces:

La historia detrás de "My Generation" de The Who: