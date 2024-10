Carlos Camy: “Las condiciones están para que se puedan realizar” los allanamientos nocturnos

A tres días de las elecciones nacionales donde también se consultará sobre dos plebiscitos, el legislador habló sobre uno de ellos, que busca habilitar los allanamientos nocturnos. En tal sentido, afirmó que “la Policía está preparada” para poder aplicarlos en caso de que se aprueben.

“Solo quedan 4 países que mantienen esta condición particular, de que es válido allanar viviendas en el día” pero en la noche no. Camy hizo énfasis en que “al narcotráfico hay que combatirlo en todas las escalas” y en relación a las encuestas, que apuntan a que no se aprobará la iniciativa, consideró que “hay una opinión favorable de la ciudadanía” sobre la propuesta.

Escucha la entrevista completa: