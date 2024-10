Andrés Ojeda: “Si nosotros pasamos a la segunda vuelta al Frente Amplio se le queman todos los papeles”

En entrevista en Informativo Sarandí el candidato a la presidencia por el Partido Colorado, Andrés Ojeda, destacó la campaña que está realizando en busca de poder pasar a la segunda vuelta en el mes de noviembre.

“Hoy pienso en el domingo y no mucho más que el domingo, vamos a ir paso a paso” sostuvo y agregó “Sigo siendo coalicionista. Defendí al gobierno muchas veces, pude hacer punta y no lo hago. Todos te tratan precioso mientras seas el hermano chico y no hagas ruido”, en referencia a la “interna” entre los partidos de la coalición de gobierno.

“La gente toma muchas decisiones sobre el final, hay gente que define cuando entra al cuarto secreto” analizó y destacó la gestión de Lacalle Pou en la pasada elección y en la actual administración de gobierno.

“L experiencia puede estar al servicio de la renovación. Yo si quiero ser la candidatura que entusiasme y enamore” analizó el candidato a presidente del Partido Colorado.

“Si nosotros pasamos a la segunda vuelta al Frente Amplio se le queman todos los papeles. Si llegamos a noviembre nosotros damos vuelta la película sostuvo Ojeda.

“Hay que votar al mejor candidato que le pueda a ganar al Frente Amplio en noviembre” puntualizó.

“Alinear los senados tiene que ver más con una capacidad de consenso que votar en bloque” señaló y agregó: “El paso de evolución es que la bancada coalicionista vote juntos que no significa la mano de yeso” dijo.

“Me gustaría que me dejaran ingresar en el programa de salud mental y luego pulir el tema referente a la seguridad”. “Si habilitamos los allanamientos nocturnos creo no vamos a tener que hacer ninguno”, señaló Ojeda.

“Uruguay tiene su mayor batalla en el microtráfico. Básicamente el Frente Amplio legalizó el microtráfico por seguir solamente a los peces gordos” sostuvo Ojeda.

