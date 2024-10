Robert Silva sobre campaña desleal contra Ojeda: “Orsi tiene que explicar esta situación”

Sobre las encuestas que posicionan a Andrés Ojeda a pocos puntos del nacionalista Álvaro Delgado, Silva afirmó “noto un pasaje de votos, una movilidad dentro de la coalición”. En relación a la campaña del candidato colorado, sostuvo que tiene su propio estilo y que generó impacto. “¿Cuánto hace que el Partido Colorado no estaba en la conversación? Desde Batlle” afirmó.

“Hay una responsabilidad del Frente Amplio y de la fórmula de no combatir. No alcanza con venir a un programa y que me lo preguntes. Voy y directamente digo que no hay que votarlo” apuntó sobre el plebiscito de la seguridad social.

Escucha la entrevista completa: