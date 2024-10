Experto en redes sociales sobre la denuncia de Ojeda a Orsi: “Debería investigarse un poco más a fondo”

En entrevista en Informativo Sarandí Leandro Fagúndez CEO de OGreat Comunicación & Marketing analizó la campaña electoral desde las redes sociales.

Respecto al desembarco de las redes en esta elección nacional sostuvo: “Se ve a las claras que se intentó reforzar todo lo que tiene que ver el tema redes sociales.

“La realidad es que las campañas sucias son una realidad y Uruguay no está ajeno a ello. Es un tema muy sensible en el caso de Ojeda la denuncia es contra un presidenciable y no es menor. Cuando analizamos un contexto de esas características hay que tener muchísimo cuidado”, sostuvo Fagúndez.

En relación a la denuncia del candidato a la presidencia por el Partido Colorado, Andrés Ojeda, contra el comando de Yamandú Orsi por “campaña sucia” señaló: “La realidad es que se debería analizar un poco más la denuncia”.

“Hay que tener muchísimo cuidado, sé que el comando y el propio Ojeda deben tener los elementos para acusar a Orsi, porque de otra manera sería muy difícil. Venimos de un contexto en el cual hace meses fue denunciado Orsi con todo el tema vinculado a Romina Celeste” puntualizó Fagúndez.

“Yo creo que ante una acusación de estas características debería investigar un poco más a fondo” señaló el experto.