Cofe para y se moviliza contra el régimen de descuento por enfermedad

En entrevista en Informativo Sarandí el secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), José Lorenzo López, resaltó que el sindicato no pudo llegar a un acuerdo con el gobierno, aseguró que el ejecutivo “dijo que detectó situaciones irregulares pero en lugar de acatar eso lo que se hizo fue castigar a todos los trabajadores”.

En esa línea señaló; “Estamos de acuerdo en caer con todo el peso de la ley en los casos que corresponda. No hay una licencia médica en toda la órbita pública que no tenga la firma de un médico profesional, ahí vemos la inoperancia del gobierno que no pudo atacar esa situación”.

“Claramente hay una violación del principio de igual de que todos somos iguales ante la ley”, valoró López.

Escuche la entrevista completa: