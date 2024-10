"Raíces" - Programa 18: Creedence Clearwater Revival, 7 discos en 6 años; Elvis y Los Buitres; Comfortably Numb

En el primer bloque del programa Nº 18 de Raíces: Cuando John Fogerty tomó el control de Creedence Clearwater Revival y la historia de "Proud Mary" el mayor éxito de la banda. Las canciones de Elvis en el comienzo de Buitres después de la 1.

Comfortably Numb, la canción de Pink Floyd que llevó a Ice T a solicitarles permiso para interpretarla y el pedido que le hizo David Gilmour.

Sting y "Every breath you take" y una historia de posesión peligrosa. A 40 años de la edición "The Unforgettable Fire" que hay detrás del tema "Bad".