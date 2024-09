Plebiscitos: Incertidumbre en Seguridad Social y mayoría a favor de allanamientos nocturnos

Equipos Consultores presentó en Subrayado su última encuesta vinculada a la intención de voto en los plebiscitos de Allanamientos Nocturnos y de Seguridad Social del mes de agosto.

Respecto de los allanamientos, la encuesta muestra que el 64% de los uruguayos votaría a favor, 31% votaría en contra y un 5% no sabe o no contesta. Esto muestra un leve descenso en la aprobación respecto de la medición de julio, en la que mostraba que 69% votaría a favor y 25% en contra.

Asimismo, en esta oportunidad fue la primera vez que la mayoría de los votantes del Frente Amplio (50%) se manifestaron en contra de los allanamientos nocturnos.

Sobre los resultados, el asesor de Seguridad del Ministerio del Interior y de la fórmula del Partido Colorado, Diego Sanjurjo, dijo a Las Cosas en su Sitio que el apoyo a favor del plebiscito de allanamientos nocturnos es "una buena noticia" y habla de la madurez de la ciudadanía sobre algunos temas. "No son una bala de plata, son simplemente un instrumento básico, elemental, de cualquier sistema penal y policial del mundo. Una tarea común y corriente que realizan las policías Argentina, Brasil, Chile, España o Dinamarca todos los días", remarcó.

En cuanto al plebiscito de Seguridad Social que impulsa el PIT-CNT y algunos de los sectores del Frente Amplio, la encuesta marca que la incertidumbre es mayor. En concreto, el 33% votaría a favor, el 37% en contra y el 30% no sabe o no contesta.

Esto marca un leve descenso en cuanto a la intención de aprobar respecto de julio, cuando había un 36% que votaría a favor, un 33% en contra y un 31% no sabe o no contesta.

Asimismo, la encuesta marca que en el tercio de la población más informado sobre el contenido de la propuesta predomina el rechazo (57%) sobre la opinión favorable (37%), mientras que entre quienes no escucharon hablar del plebiscito, el 17% votaría en contra, el 23% a favor y el 60% no sabe o no contesta.

Sobre estos registros, la presidenta de la Asociación de Trabajadores de Seguridad Social e impulsora del plebiscito, Karina Sosa, dijo a Las Cosas en su Sitio cómo evalúa este resultado y por qué ella entiende que hay personas desinformadas y dijo que esto aparece cuando "todos los días en todos los canales y programas" aparecen representantes de gobierno u oposición hablando de "cataclismo, desastre o descalabro institucional" que no se fundamentan.

