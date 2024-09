Interna Cabildo Abierto: Diputado Cal confirmó que le dijo “pollerudo” a Manini Ríos y que fue una “discusión acalorada”

El senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos y el diputado Sebastián Cal, mantuvieron una discusión que terminó en los pasillos del edificio anexo del parlamento. Según presenciaron varios testigos el líder de Cabildo Abierto le dijo al diputado “Ojala te hubiera matado Aguiar” en referencia al conflicto que mantenía Cal con el empresario asesinado por su esposa en Punta del Este.

Si bien Manini no confirmó que haya existido tal frase el diputado sostuvo que fue un error hacer pública una discusión privada. En entrevista en Informativo Sarandí el diputado Cal señaló: “Fue una discusión bastante acalorada con Manini, negar cuando estuvieron 20 personas presentes (…), yo me hago cargo de mis dichos”.

“No tuve más diálogo con él hasta ahora, el martes él me dijo (Manini) yo si te dije algo de Aguiar pero no lo que se está diciendo”, sostuvo Cal

“Si yo le dije pollerudo (a Manini Ríos) en un momento de la discusión” reconoció el legislador.

Respecto al futuro político de la senadora Irene Moreira Cal sostuvo: “Puede encabezar la lista que quiera. En las pasadas elecciones no me molesto correr en el caballo del comisario, esta no será la excepción”.

En referencia a la figura de Manini Ríos en Cabildo Abierto sostuvo: “Manini es la figura más relevante del partido, sigue siendo el líder con mayor relevancia y exposición pero creo que si queremos un partido que se sustente en el tiempo se tiene que sustentar en varias personas”.

