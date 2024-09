Docentes con grado universitario: 6 de cada 10 cumplieron "muy satisfactoriamente" la prueba de acreditación

La Ley de Urgente Consideración (LUC) mandató al Ministerio de Educación y Cultura a reconocer el valor universitario de los titulados de formación docente. Para esto, los interesados deben someterse a una prueba de acreditación.

Esto comenzó a rodar y, de los más de 37.000 que tienen título de formación docente, se presentó un 10%.

De estos, 2.233 maestros y profesores recibieron su grado universitario.

El director nacional de Educación, Gonzalo Baroni, consideró que fue un éxito esta convocatoria y los resultados están "por encima de la media de la región". "Uno de los puntos que se marcó en este quinquenio fue elevar la calidad de nuestros docentes", afirmó.

Baroni también consideró que estas pruebas darán al sistema datos interesantes para tomar decisiones de política pública.

Por su parte, el representante del Frente Amplio en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), Pablo Caggiani, consideró que esta es una "mala política" que no cambia nada de los procesos de formación docente y podría hacer que quienes accedan a esta titulación pidan integrar las primeras listas de elección de horas.

"Es una política que no resuelve las cuestiones de discusión de fondo de la formación de educación. Genera un mecanismo que no cambia nada, es una prueba que da una acreditación. Es una mala política porque no resuelve las dificultades de formación docente para tener un título universitario", sostuvo.

Sobre la posibilidad de crear una universidad de la educación, Baroni dijo que estas no han demostrado un impacto positivo en la enseñanza y calidad educativa, por lo que sería "un error histórico".

