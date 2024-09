Eduardo Ache: "Hoy el Partido Nacional parece un partido batllista. Uno de los problemas centrales de Uruguay es el gasto público"

En cuanto al momento económico del país dijo: "Uruguay se viene endeudando hace años, no es por izquierda, derecha. Una persona no puede vivir de prestada toda la vida"

En otro orden, Ache habló sobre la noticia que Fiscalía investiga denuncia penal presentada por 16 clubes, contra dirigentes de la AUF, en los que están involucrados Ignacio Alonso y Eduardo Ache. "Hoy no me enojé me pusieron un teléfono de pesado. Es imposible que en la AUF pase lo que están diciendo, lo pusieron en la justicia. Hoy por los derechos del futbol local nos están pagando 16M, estamos seguros que podemos sacar 50M para arriba, entiendo que hagan lo imposible para retener lo que tienen. Entiendo que hagan lo imposible para retener lo que tienen, que vayan e investiguen como funciona la AUF, la auditoria que tiene hace cuatro años fue pedida por los clubes"

"Tengo la plena convicción de que como va a terminar esto, hay que negociar nuevamente los derechos de televisión, a nadie le gusta que lo lleven de pesado" agregó.

Entrevista completa: