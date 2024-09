Fiscal de Rivera se pronunció a favor de los allanamientos nocturnos: “A mi particularmente creo que ayudarían”

En entrevista en Informativo Sarandí la fiscal de Rivera, Alejandra Domínguez se manifestó a favor de los allanamientos nocturnos. Al respecto argumentó que en su departamento serían necesarios para combatir el narcotráfico.

“Muchas veces casi no se incauta droga, porque cruzan una calle, la ocultan cuando cae el sol y antes de que salga el sol ya no tienen más droga. Hay barrios que hasta a veces es difícil identificar. Acá utilizan lugares que dicen es una casa pero no es un hogar”, argumentó la fiscal.

En relación a la tenencia de armas en ese departamento Domínguez sostuvo que “bajó”, no obstante señaló: La mayoría de las personas en Rivera anda con arma, si son brasileños no declaran porte. Son personas jóvenes, hemos tenido adolescentes desde 14 años en adelante que usan arma”.

Sicarios brasileros detenidos:

Respecto a la detención y posterior condena de cinco sicarios brasileños que viajaban a Montevideo a matar a una persona la fiscala señaló: “El intercambio de información con Brasil es mutuo, acá se pudo prevenir, hay veces que no se da con los tiempos”.

“No hay idea aproximada de quien los convoca, se presume que el jefe de los detenidos estaba en Brasil”, sostuvo.

“En este caso no aparece el Primer Comando Capital. Cuando los detienen estaban armados, ellos iban al sur a cumplir órdenes. Hoy en día el grupo Bala na Cara no tiene tanta trascendencia si Os Manos”, valoró la fiscal.

