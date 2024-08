Washington Abdala reivindicó la “presión internacional” para “incidir” en la situación de Venezuela

“En el caso de Venezuela nunca hay una hoja de ruta” por parte de la comunidad internacional. “Estamos ante una enorme complejidad para el continente, porque distorsiona el equilibrio democrático y promueve el desplazamiento forzado, porque no es que estén haciendo turismo, es forzada su migración”, consideró Abdala. “La comunidad internacional somos todos”, subrayó el representante uruguayo en la OEA, y aseguró que es importante el “compromiso” del “mundo democrático” con la situación venezolana.

En ese sentido, se refirió a la sesión en la que el organismo votó la propuesta de Colombia, Brasil y México de volver a pedirle al gobierno de Venezuela que muestre las actas de la elección, y donde él se expresó efusivamente en un discurso en el que planteó la posición uruguaya. “Acá nadie tiene el manual de cómo se sale de las dictaduras pero no se sale felicitándolas. Se sale con actitud inquisitiva. Se sale teniendo mayorías en la comunidad internacional, que dicen exactamente lo mismo. Si alguno cree que puede encontrar ese camino de decirle 'mire, dictador, váyase'... Yo aplaudo. Pero no conozco dictadores que se vayan de manera entusiasta y con simpatía", aseguró en esa oportunidad, la semana pasada.

En entrevista con Informativo Sarandí, explicó que él considera que las posturas entre, por ejemplo, el presidente chileno, Gabriel Boric, y el de Luis Lacalle Pou “son absolutamente coincidentes. “¿Qué significa que países que, de repente, tienen perspectivas filosóficas distintas, vean igual este asunto? Debe estar pasando algo grave. Esa es la realidad”, puntualizó. La sesión “fue un ejercicio de presión internacional”.

“Los organismos internacionales lo que hacen es montar narrativas, incidir en esos temas levantando la voz, y generar un grado de atención. Ese es el asunto más importante. Todo lo que es la Corte Penal Internacional viene lento. Pero llega un punto en que si uno no pone el tema de Venezuela en el candelero quizás la Corte no le preste atención. Es como un juego de espejos”, subrayó.

En relación a Omar Paganini, aseguró que “es un enorme canciller; no sé si todo el mundo lo tiene claro, a mí me gusta decir las cosas como son, el grado de intensidad de trabajo que tiene, es un canciller que no descansa, con el Whatsapp abierto a toda hora, atento a todos los temas. Me parece que con el plantel que hay, no plantear las cosas que hay que plantear está mal”.

Entrevista completa: